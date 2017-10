Drie rijbewijzen ingenomen bij verkeerscontrole in Nijmegen

'Tevreden over nieuwe kermisopzet met Nimmaland'

7 oktober NIJMEGEN - De kermisexploitanten zijn tevreden over de resultaten van de nieuwe kermisopzet in Nijmegen. Ze vinden dat de extra attractie Nimmaland in het Valkhof die het midden houdt tussen een festival en een pretpark, het bezoek aan de kermis een impuls gegeven heeft. Tot zondagavond is de najaarskermis nog geopend