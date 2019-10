Drie tips binnen over brandstichting in loods in Nijmegen

De politie vroeg ook om reacties op videobeelden die door bewakingscamera's waren gemaakt. Daarop waren in infrarood-beelden drie mannen in trainingspakken te zien bij de loods aan de Rouwenboschweg in de vroege ochtend van 18 september. Op video is vastgelegd hoe de mannen de loods aansteken. Ook zijn explosies te zien. De schade door de enorme brand die ontstond was groot.

Je hebt maar één goede tip nodig

Een politiewoordvoerder zegt niet ontevreden te zijn met de eerste drie tips. ,,We hopen dat er nog meer tips komen na de herhaling van de uitzending en als mensen alsnog naar Opsporing Verzocht kijken via de social media. Je hebt maar één goede tip nodig om de zaak op te lossen. Of we die hebben kan ik niet zeggen.’’ Over de inhoud van de tips wil de politie nog niets kwijt.

Casino Berg en Dal

In dezelfde uitzending was ook aandacht voor de overval op het casino van pretpark Tivoli in Berg en Dal op maandag 1 juli. Over die zaak kreeg de politie nog geen tips binnen. In de uitzending werd duidelijk dat de overvallers spraken met een Haags accent. Volgens de politie leek het erop dat de overval goed was voorbereid.