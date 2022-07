Dringend gezocht: films uit de historie van de universiteit

NIJMEGEN - Het studentencorps in de jaren 50, ontgroeningen of het bezoek van de Amerikaanse actrice Jane Fonda in 1975 op initiatief van Nijmeegse studenten in het kader van een manifestatie tegen de oorlog in Vietnam. Het zijn maar drie wensen op het verlanglijstje van Stichting Nijmegen Blijft in Beeld van films die ze graag wil ontvangen.

De Radboud Universiteit viert volgend jaar het 100-jarig bestaan. Om dat jubileumfeest luister bij te zetten, is de filmstichting dringend op zoek naar beelden uit de historie van het onderwijsinstituut.



,,We willen in onze jaarlijkse filmvoorstelling in april in De Vereeniging een belangrijk deel van het programma inruimen voor honderd jaar universiteit”, vertelt historicus en voorzitter Joost Rosendaal van de stichting. ,,Bovendien denken we aan een extra programma speciaal voor de universiteit zelf.”

Weinig films in archief

Bij een eerste zoektocht in het eigen archief kwam de stichting erachter dat er opmerkelijk weinig filmmateriaal beschikbaar was van de universiteit. ,,We vonden slechts enkele films, er zijn grote hiaten in jaren en thema’s”, zegt Ineke Martin van Nijmegen Blijft in Beeld. Ze somt op wat er voorlopig wel is gevonden: ,,Het verbranden van een papieren versie van de veerpont Zeldenrust in 1936, die overbodig werd door de opening van de Waalbrug, de opening van het academisch sportjaar in 1995, kraak- en andere acties zoals Ooij moet blijven en de onthulling van het beeld van Thomas van Aquino op het Keizer Karelplein, in 1936.”

Volledig scherm Introductieweek voor de studenten van de Radboud Universiteit met een watergevecht in het Valkhofpark. © Paul Rapp

In totaal zijn het een twaalftal filmpjes en dat is echt te weinig om er een compleet filmprogramma van samen te stellen. Daarom doen Rosendaal en Martin een oproep om beeldmateriaal in te sturen. ,,Videobeelden en filmpjes op de mobiele telefoon zijn ook welkom”, volgens Rosendaal. ,,We hebben apparatuur om alles te digitaliseren. Mensen raken hun films ook niet kwijt, ze krijgen juist een extra digitale kopie erbij.”

Campus sinds jaren 70

In feite is al het bewegend beeld welkom. Dat kunnen films zijn van gebouwen die lange tijd verspreid over de stad lagen. Rosendaal: ,,Pas in de jaren 70 werden de gebouwen geconcentreerd op een campus. Maar van de bouw en latere sloop van die gebouwen hebben we niets.”

,,Natuurlijk willen we ook heel veel mensen in beeld”, vult Martin aan. ,, Denk aan afstudeerplechtigheden, introductieweken, ontgroeningen en ander studentenleven. Bij wis- en natuurkunde zat een enthousiaste filmer, dus daar hebben we het een en ander van. Over het algemeen zijn mensen rond een universiteit eerder in bezit geweest van camera’s dan andere lagen van de bevolking. Volgens ons moet er veel zijn.”

Wie beeldmateriaal van de universiteit beschikbaar heeft, kan contact opnemen met het secretariaat van Stichting Nijmegen Blijft in Beeld, telefoon 06-13999627. Mailen kan ook: info@snbib.nl.