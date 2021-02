Dringend meer onderzoek nodig naar transgenderzorg aan jongeren: ‘Waar komt de grote stroom kinderen vandaan?’

In Groot-Brittannië heeft het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing inmiddels geleid tot een verbod op geslachtsveranderende hormonen aan jongeren. Zover hoeft het in Nederland niet te komen, meent Thomas Steensma van het Center of Expertise on Gender Dysphoria aan Amsterdam UMC. ,,Maar er is wel echt meer onderzoek nodig, en heel nodig ook.”