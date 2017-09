Dronken man bijt en bespuugt agent in Nijmegen

In centrum 35 ondergrondse afvalcontainers erbij

9:45 NIJMEGEN - De komende twee jaar komen er in het Nijmeegse centrum nog eens 35 ondergrondse afvalcontainers voor restafval bij. Die belofte doet wethouder Renkse Helmer in een brief aan de fractie van D66. Die fractie maakte zich zorgen over de 'effectieve verwerking van de toenemende afvalstroom in het centrum'.