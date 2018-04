Dronken meisjes zeiden Nijmeegse Filip: 'Jij moet model worden'

Spieren kweken

Het is Katics ambitie die maakt de gezamenlijke koelkast te klein werd voor zijn weekmenu. De Nijmegenaar wil model worden, een droom die vraagt om een streng regime: goed en vooral veel eten, twee uur per dag spieren kweken in de sportschool en geen druppel alcohol.



En de komende maanden worden de teugels strenger aangehaald. Want in juli reist Katic af naar Hollywood om daar te strijden tegen andere aanstormend modellen van over de hele wereld in de World Championship of Performing arts. Daar moet hij speechen, voor de camera staan en in zwembroek en strak in designerpak over de catwalk paraderen. Alles om de jury te overtuigen van zijn kwaliteiten. Alles om tot winnaar gekroond te worden, of in ieder geval een modellencontract in de wacht te slepen.