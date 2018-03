'Dronken wapenhandelaar schepte louter op over Malvertmoorden'

Update Eigenaar sauna Nederasselt wist van tot voor kort draaiende camera's

12:08 NEDERASSELT - De leiding van Sauna & Beauty Oase wist dat er tot en met afgelopen donderdag 8 maart een draaiende camera stond in het complex in Nederasselt bij Nijmegen. Eerder had de directie te kennen gegeven geen weet te hebben van een nog verborgen, laat staan in gebruik zijnde camera die de politie dit weekend vond in het bedrijf. Ook bleek toen dat er nog drie beveiligingscamera's hingen.