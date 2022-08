Droogte een kwelling? Niet voor de wijnboeren: ‘Het kan een topjaar worden’

Adam Dijkstra, de wijnmaker van het Nederlands Wijnbouwcentrum in Groesbeek houdt wel een slag om de arm. ,,De boeren hebben te klagen, maar wij niet. Maar ik kan geen twee maanden vooruitkijken. Het kan een topjaar worden. Maar de oogst is pas eind september begin oktober. In 2010 zag het er ook veelbelovend uit, maar toen kregen we begin september regen en werd het geen topjaar. We hopen dat we dit weer houden. Nu kunnen de suikertjes zich in de druiven nestelen.”