Drugsnaalden, junkies en dealers: Welkom in de getto

,,Het is een kwestie van tijd voordat hier iemand lukraak wordt neergestoken", verzucht Peter. Hij zat jarenlang in het leger, werd in oorlogstijd al eens uitgezonden naar Libanon. Sinds jaar en dag woont hij in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost, waar hij de laatste tijd steeds vaker moet terugdenken aan zijn periode in het Midden-Oosten.

,,In Libanon zeiden we altijd: overdag is iedereen je vriend, 's nachts zijn het allemaal vijanden. Dat is hier net zo. De vlam kan op ieder willekeurig moment in de pan slaan. De mensen zijn hier kopschuw geworden."

Drugs, vuilniszakken en mensendrollen

De Nijmegenaar - eind vijftig, welbespraakt - doet zijn verhaal in een keurige maisonnette-flat in een 'dode' hoek van de wijk, ingeklemd door enerzijds het Maas-Waalkanaal en anderzijds de grote, doorgaande weg richting Dukenburg en Wijchen. De straten rondom zijn flat zijn bezaaid met opengescheurde vuilniszakken, in de berm liggen resten van onder meer synthetische drugs. Mensendrollen, die liggen er ook. Van de junks die soms op klaarlichte dag hun broek laten zakken in de berm nabij een grasveldje.

Peter: ,,Het is hier een getto geworden. En de gemeente Nijmegen laat het gebeuren. Neerbosch-Oost is voor hen als een zeurende kiespijn. Het is vervelend, maar je doet er pas wat aan als het écht niet meer anders kan."

Iets verderop in Peters' flat woont Anna met haar hond. Ze ziet hoe steeds meer ex-daklozen, junkies én dealers worden ondergebracht in háár flat. ,,En die nodigen weer andere daklozen uit om te overnachten", verzucht Anna. ,,Soms zelfs wel met z'n drieën in één appartement. Het heeft allemaal een aanzuigende werking. Als ik 's avonds rond etenstijd de hond uitlaat, zie ik ze als zombies over straat lopen, op zoek naar hun dealers. Vervolgens zitten ze in de portieken, waar ze de drugs gebruiken."