Drukbezocht verkiezingsdebat met oproep door zingende burgemeester

Over belangstelling hadden de vijf lijsttrekkers die in debat gingen niet te klagen, de zaal was tot de nok toe vol. Het was het eerste van een reeks verkiezingsdebatten die De Gelderlander in samenwerking met de lokale omroep GL8 in het Rijk van Nijmegen organiseert. Daarbij werden lokale politieke thema's bij de kop gepakt, maar konden de politici ook reageren op vragen van inwoners.

‘Verkeersoverlast niet zomaar opgelost’

Niet dat het altijd een eenduidig standpunt opleverde. Het ingewikkelde dossier van de verkeersoverlast vanuit Groesbeek door de dorpen Mook en Molenhoek is nu eenmaal niet zomaar op te lossen, lieten verschillende lijsttrekkers onder wie Hanneke Roozendaal van GroenLinks en Ton Herings van de DGP weten. Beide partijen wachten liever verder onderzoek door deskundigen af. De VVD wil in elk geval geen nieuwe weg langs het station Mook-Molenhoek. Volgens lijsttrekker Cornelieke van den Bergh moet de oplossing gevonden worden in een betere ontsluiting van Groesbeek. De partij ziet hierbij een mogelijk rol voor de Euregio en misschien kan een andere weg zelfs via Wyler naar Beek lopen.

Inspraak

Inspraak is ook een onderwerp dat leeft. Doet de politiek daar genoeg aan, was de stelling. Helaas niet, was het veelgehoorde antwoord. Bij het besluit over de afvalinzameling - de gemeente gaat omgekeerd inzamelen gefaseerd invoeren, wat leidde tot weerstand - had het bijvoorbeeld beter moeten gaan. Hoewel het soms ook is goed gegaan, klonk het.

Maar hoe ze de inspraak willen verbeteren? GroenLinks ziet een burgerraad voor zich, een gekozen groep inwoners die adviezen geeft. De VVD wil waar mogelijk de inwoners in een vroeg stadium bij besluiten betrekken, ze erin meenemen en hun expertise benutten, wat aansloot bij de voornemens van de andere partijen.

Industrie

En of industriële bedrijven zoals verzinkerij Coatinc en adviesbureau Peutz, in de gemeente thuishoren? Volgens de PvdA zijn ze er nu eenmaal, maar is het belangrijk dat ze zich aan de (milieu-)regels houden, anders moet er worden opgetreden. Ook de VVD wil beter handhaven. Het CDA komt op voor de werkgelegenheid die de bedrijven bieden. GroenLinks en DGP zijn kritischer, met name over Coatinc, en zien wat werkgelegenheid betreft meer kansen in het toerisme.

Een mooie bijdrage kwam nog van ‘de zingende’ burgemeester Willem Gradisen, die met gitaar het ‘Verkiezingslied’ liet horen en een oproep deed om te stemmen. ,,Want onze democratie is kwetsbaar, heel tastbaar in deze tijd”, zei hij erbij, refererend aan Oekraïne.

De uitzending is hieronder terug te kijken. LET OP: het debat start op 2:16:00.