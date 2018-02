Dubbele moord of noodweer? Strafzaak over kogelregen café Istanbul maandag van start

reconstructieNIJMEGEN - Wie wilde nu wie vermoorden? Ontsnapten de broers Gjordan en Björn D. aan een valstrik? Of schoten zij die meimiddag in 2016 stadgenoten Najim en Othman Echarqui opzettelijk dood? Morgen start de strafzaak over de kogelregen in het Nijmeegse café Istanbul.

Zweet parelt in zijn baard. Lijkwit staart Ismaïl D. de mannen aan. In het steegje, vlakbij Ismaïl's woning in de Nijmeegse wijk Malvert, voelt hij zich klemgezet door drie breedgeschouderde mannen. Ze hebben een Marokkaans uiterlijk en zien er vervaarlijk uit. Nou?, dringen ze aan.

Volledig scherm In café Istanbul aan de 70ste straat Malvert wordt onderzoek gedaan nadat er twee doodgeschoten mensen zijn gevonden. © Roland Heitink Dit zijn zware jongens, vreest de 33-jarige Turkse Nijmegenaar. Vast en zeker vrienden van Othman en Najim Echargui, de twee Marokkaanse broers die twee maanden daarvoor in zijn café Istanbul zijn doodgeschoten. Komen deze Marokkanen wraak nemen?



In het steegje proberen de mannen de doodsbange kroegbaas gerust te stellen. ,,Ze komen in vrede.'' Wel willen ze exact weten wat zich die middag van maandag 9 mei 2016 in cafeetje in winkelcentrum Malvert heeft afgespeeld. Waarom? Zij hebben de omgekomen broers van vuurwapens voorzien. En die Tokarevs, zeggen ze, zijn al eens eerder gebruikt. De Marokkanen willen inschatten welke risico's zij lopen, nu de politie de fatale schietpartij met man en macht onderzoekt. Gjordan D. heeft geschoten, beaamt een trillende Ismaïl. Zijn broer Björn? ,,De jongste ook'', laat hij zich ontvallen.

Fopboeven

Wat Ismaïl niet beseft is dat hij niet met gevaarlijke criminelen praat, maar met undercoveragenten. Justitie heeft de fopboeven ingezet om te kunnen achterhalen wie nu op wie heeft geschoten. De verklaring van de kroegbaas is voor het justitie voldoende om de eerder vrijgelaten Björn opnieuw te laten arresteren.

Quote De verdediging is furieus over de un­der­co­ver­ac­tie. Die ging alle perken te buiten, vindt Björns advocaat.

Komende maandag start in Arnhem de inhoudelijke strafzaak tegen de broers Gjordan (43) en Björn D. (39) Voor het proces zijn drie dagen uitgetrokken. Ook tijdens de rechtszaak zal Ismaïl's verklaring een cruciale rol spelen.

Moord in vereniging

Volgens het Openbaar Ministerie was de fatale schietpartij in Istanbul het kookpunt van een hoogoplopend conflict in de Nijmeegse hennepwereld. Najim (34) en Othman Echarqui (32) zijn volgens het OM opzettelijk doodgeschoten. Het OM verwijt de broers D. 'moord in vereniging'. Zij kunnen een strafeis tussen de 10 en 20 jaar verwachten.

Minstens 22 kogels zijn die maandagmiddag in de kleine kroeg afgevuurd. De Echarqui's beschuldigen Björn ervan dat hij hun wiethokken heeft leeg geroofd. Björn, ooit eigenaar van een grote growshop, doet die beschuldigingen af als flauwekul. Hij is geen ripper.

Volledig scherm Veel politie bij het Nijmeegse café Istanbul na de dubbele moord. © Gerard Verschooten

Daags voor de schietpartij heeft hij de politie om bescherming gevraagd, omdat de Echarqui's hem en zijn gezin ernstig bedreigen. Als Ismaïl hem die bewuste maandag vraagt naar café Istanbul te komen om de ruzie bij te leggen, stemt Björn in. Maar hij vertrouwt het niet en vraagt zijn oudere broer Gjordan hem te vergezellen. De situatie in Istanbul ontploft al snel. Najim Echarqui reageert buitengewoon woedend op hun verschijning. Plotsklaps worden er wapens getrokken.

Een valstrik?

Is de fatale schietpartij een dubbele moord, zoals het OM stelt? Of is er sprake van noodweer? Was de ontmoeting in Istanbul een valstrik waaraan de D's ternauwernood zijn ontsnapt?

Quote In doodsnood heeft de kroegbaas onzin uitgekraamd. Om maar van 'de Marokkanen' verlost te geraken.

Bij de politie en op de voorbereidende zittingen geeft Gjordan ruiterlijk toe dat hij heeft geschoten. Hij was slechts een fractie van een seconde sneller, toen Najim als eerste zijn wapen trok. Hij heeft zichzelf slechts verdedigd. Björn ontkent met klem te hebben geschoten. Hij ging ongewapend. Dat zijn broer wel gewapend was, wist hij niet. Hij is zijn oudere broer daar dankbaar voor. ,,Gjordan heeft mijn leven gered.''

Minutieuze reconstructie

De bewakingscamera's in het café hebben de schietpartij deels vastgelegd. Björn is op die beelden niet te zien. Toch denkt het OM te kunnen aantonen dat beide D's hun wapen leegschoten. Hoewel de gebruikte wapens nooit zijn teruggevonden, zijn de kogelregen en de bloedsporen in het café minutieus gereconstrueerd en geanalyseerd. En dan is er Ismaïl's verklaring dat ook 'de jongste' heeft geschoten.