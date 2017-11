Ducttape-actie geslaagd: Keizer Karelplein krijgt nieuwe lijnen op fietspad

De oplossing werd warm ontvangen in Nijmegen. ,,We zijn heel blij met het initiatief van de dames’’, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Als het morgen mooi weer is, gaan we meteen die lijnen schilderen. En als het morgen niet lukt, dan zo snel mogelijk, zodra het weer het toelaat.’’



Van der Ven is blij verrast dat Nijmegen hun plan overneemt en zo snel uitvoert. ,,Echt waar, zo snel? Geweldig! Het gaat vaak wat langzamer bij gemeenten. We zagen al wel een brief van de VVD langskomen dat zij een onderzoek wilden naar de uitwerking ervan.’’