Duel Oranje Leeuwinnen in De Goffert al uitverkocht

Cel voor Nijmegenaar die twee jongens met betonnen balk bewerkte

20 september NIJMEGEN - Een Nijmegenaar pakte tijdens een nacht in mei een betonnen balk uit een tuin en sloeg in op twee jongens die toevallig in de buurt waren. In maart beroofde hij al iemand van zijn portemonnee, die hem vlak daarvoor geld en een sigaret had gegeven. Voor deze drie acties moet de 37-jarige man vier maanden de cel in.