Duitse grensstad Kleef bouwt ‘ziekentent’ voor patiënten met coronavirus

Oproep Wie is de Nijmeegste Nijmege­naar?

24 februari NIJMEGEN - De Gelderlander gaat de komende weken op zoek naar de Nijmeegste Nijmegenaar. De eerste kandidaat is de 47-jarige Richard Heuveling: geboren in het Waterkwartier, trouw NEC-aanhanger en fan van frituren. Hij is ook bekend onder zijn Twitter-naam @kaleries.