'Duitse verkiezingen hartstikke relevant voor de Grensregio'

Verkiezingsavond in Lux

In politieke peilingen mag Angela Merkel wel de gedoodverfde winnaar zijn, dat wil volgens Jeroen Brinkman (23) helemaal niets zeggen: ,,We weten immers allemaal het het afgelopen jaar met Trump en de Brexit verging. Het kan dit weekend zomaar nog heel spannend worden.’’ Samen met Loes Verswyveren (22) houdt hij zondag een verkiezingsmiddag en -avond in het Nijmeegse filmhuis Lux. ,,Natuurlijk laten we exit-polls op groot scherm zien, maar we doen veel meer’’, voegt Verwyveren toe. ,,Zo komen er vijf experts die met elkaar in debat gaan, hebben we een muzikaal programma en houden we een verkiezingsquiz.’’ Liefhebbers zijn vanaf 16.00 uur welkom in Lux. De entree is gratis. Brinkman: ,,En voor de twijfelaars: we hebben Currywurst en Duits bier. Alleen dat is al een reden om te komen.’’