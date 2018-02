Duo pleegt overval met geweld op woning in Nijmegen

Pure nostalgie tijdens Tribute in Oost

19:09 NIJMEGEN - Acht kroegen, acht bands. Muzikanten eerden afgelopen zaterdagavond hun iconen in Nijmegen-Oost tijdens het festival Tribute in Oost. Springsteen in café De Kroon, zomerse reggaetonen in café ’t Haantje en een schreeuwende rockstem in proeflokaal Beij Ons.