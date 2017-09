'Duurste fietspad van de regio' dicht voor herstel reptielentunnels

Nieuw onderzoek naar overlast illegale Action

7:10 NIJMEGEN - Er komt een nieuw onderzoek naar de geluidsoverlast van de Action aan de Graafseweg in Nijmegen. De populaire discounter zit er al vier jaar illegaal, want in strijd met het bestemmingsplan. Bewoners boven de winkel klagen, maar de winkel hoeft van hen niet weg.