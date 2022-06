Eén aanpak om verslaving tegen te gaan op alle middelbare scholen

Jongeman loopt hoofdwond op na vechtpar­tij­en in Groesbeek en moet naar het ziekenhuis

GROESBEEK – Op de van Ruysdaelweg in Groesbeek is vrijdagavond een opstootje geweest bij en voor een woning in Groesbeek. Tijdens de vechtpartij is een man gewond geraakt door een slag met een onbekend voorwerp op zijn hoofd. Het slachtoffer hield daar een fikse hoofdwond aan over en is per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd.

