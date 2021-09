Een beetje klauteren, een beetje modderen tijdens de Vikingrun: ‘Heerlijk dat het weer kan’

Nijmege­naar (22) verdronken in zwemplas in Weert

3 september WEERT/ NIJMEGEN - Een 22-jarige Nijmegenaar is vrijdagmiddag verdronken in zwemplas het Blauwe Meertje in Weert. De man was rond 14.00 uur kopje onder gegaan en niet meer boven gekomen. Enkele andere zwemgasten zijn nog naar hem gaan zoeken, maar ook zij verloren hem uit zicht. De brandweer haalde hem uit het water en meldde om 16.15 uur dat de man overleden is.