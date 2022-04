‘Een dagje wachten met bellen, en huizenkopers zijn al te laat’

Dat is frustrerend. Ik ben makelaar, dus ik kan het weten.



Makelaars hebben een database waar de te verkopen huizen in worden gezet. Vervolgens kunnen ze reclame maken op sociale media. Meestal komen de huizen ook direct op Funda, soms een dagje later.



Wij plaatsen de panden direct onder de aandacht van alle consumenten en zetten ze meteen op Funda. Dan hebben we alle mogelijke kopers tegelijk in beeld.



Bij de panden die zeer gewild zijn begint dan de race. Bellers, appers, mailers; we houden alle reacties in de gaten. Op volgorde van binnenkomst gaan we plannen. Als mensen de hele dag onbereikbaar zijn, hebben ze pech. We houden niet eeuwig de gaatjes vrij. Met een beetje geluk heb je als geïnteresseerde een plekje bemachtigd om te mogen kijken.