Een eerste Vierdaagsebiertje kost voortaan een halve euro meer, maar is wél beter voor het milieu

CORONA­KAART| Minder besmettin­gen dan week geleden in deze regio; 2 inwoners Berg en Dal overleden

NIJMEGEN - De groei van het aantal besmettingen is in deze regio tot stilstand gekomen. Voor het eerst in weken daalt het aantal besmettingen in een week tijd ten opzichte van de zeven dagen ervoor. De GGD-en constateerden 14.368 positieve testen.

30 november