Een gloednieuw podium op de Ganzenheuvel, en geen jazz meer in het Kronenburgerpark: dit verandert er allemaal aan de Vierdaagsefeesten

Een van de meest opvallendste wijzigingen is het verdwijnen van Otis Park, het jazz en soulfestival in Kronenburgerpark. Geen makkelijke maar wel een weloverwogen beslissing, vertelt Roy Potijk die het evenement zeven keer op poten zette.



,,De afgelopen coronajaren hebben we goed bezochte binnenedities bij Brebl opgezet; geweldig voor publiek en artiesten. In januari, nog volop in coronatijd, waren we al volop bezig met de voorbereiding voor dit jaar. Toen in februari bekend werd dat er waarschijnlijk weer veel zou kunnen deze zomer, was het eigenlijk al te kort dag voor een terugkeer naar Kronenburgerpark.”



Er speelden meer zaken, zegt Potijk. ,,Zo wachten we al zeven jaar op een stroomaansluiting. Stookten we aan de achterkant honderden liters diesel weg, terwijl we aan de voorkant biologische broodjes verkochten. Iedereen die voor ons werkte, is intussen iets anders gaan doen en mijn agenda loopt nog altijd over.”