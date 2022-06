Een houten boot aan de Heerbaan zal nog steeds geen hordes toeristen trekken

COLUMN MARCEL RÖZER Dat je leven eruit bestaat je te ergeren aan het terras van een gezellig buurtcafé: heel zielig

We wandelden door de stad, de namiddag was aan de horizon verdwenen en zo ook een wolkenpak dat de hele dag in de weg had gezeten. De zon zette Nijmegen in zomerstand. Na wat omzwervingen lonkte het terras van Beij Ons, een verwarrende naam. Waarom die e?

3 juni