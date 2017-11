Een Nijmeegse pil en vijf andere anti-katertips

Zaterdagochtend, misschien heb je gister veel te veel gedronken en lig je nu met spijt in bed. Je bent misselijk, hebt geen trek en wil niets anders doen dan in je bed liggen. Je kunt een Nijmeegse anti-katerpil proberen . Maar ook deze tips kunnen helpen om volgend weekend geen kater te hebben.

Anti-kater tip 1: Drink water voor het slapen gaan

Je lichaam droogt langzaam uit als je aan het drinken bent. De gouden tip is daarom: drink voor ieder glas alcohol een glas water. Zo zorg je ervoor dat je niet uitdroogt en houd je het in balans. Zorg dat je voor het slapen gaan minimaal een liter water drinkt. Hierdoor is je hele lichaam tijdens je nachtrust gehydrateerd.

Drink de volgende ochtend water of kokoswater. In kokoswater zitten namelijk natuurlijke suikers die goed zijn voor misselijkheid.

Anti-kater tip 2: Vermijd medicatie

Veel mensen hebben tijdens een kater veel last van hoofdpijn, hiervoor slikken ze dan ook een paracetamol. Het slikken van paracetamol heeft nog een andere bijwerking als je een kater hebt. Als je namelijk een paracetamol slikt heeft je lever even de tijd nodig om dit te verwerken. Hierdoor wordt je hoofdpijn een stuk minder maar in de tussentijd heeft je lever niet de tijd gehad om de alcohol af te breken. Hierdoor stel je de kater dus alleen maar uit.

Anti-kater tip 3: Eet vet in de ochtend

In de ochtend is een deel van de alcohol in je lichaam nog niet verteert. Door vet te eten in de ochtend kan je dit proces een klein beetje versnellen. Het vet dat je eet gaat namelijk tegen de maagwand zitten, hierdoor wordt de alcohol sneller en beter opgenomen waardoor het proces iets korter duurt.

Anti-kater tip 4: Eetlepel suiker voor het slapen gaat

Dit klinkt misschien heel vies en raar maar het schijnt te helpen. Na het drinken van alcohol heeft je lichaam geen stimulans om energie aan te maken. Dit zorgt ervoor dat je je slecht en energieloos voelt. Door het nemen van een eetlepel suiker heeft je lichaam glucose genoeg om je de volgende ochtend niet slecht te laten voelen.