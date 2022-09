Een theaterzaal vol met baby’s: geen geklap of gehuil, maar knuffels en verwonderde blikken

Het werk aan Mooks tweede supermarkt is nu echt begonnen

Veel is er al gesproken over de komst van een tweede supermarkt naar Mook, maar meer dan een bouwbord zagen de dorpsbewoners lange tijd niet. Nu is er dan eindelijk activiteit op de bouwlocatie langs de Rijksweg, midden in het dorp. Over een half jaar kunnen er boodschappen worden gedaan.

7 september