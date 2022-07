Eerder remmen op de Wijchenseweg: nieuwe stoplichten kunnen hoge snelheden niet aan

De Wijchenseweg tussen Nijmegen en Wijchen zorgt al jaren voor vertwijfeling bij automobilisten die optrekken vanaf de stoplichten richting Palkerplein of vanaf dat plein koers zetten richting Nijmegen. Mag je hier nu 70, 80 of zelfs 100 kilometer per uur rijden? Dat laatste is het geval. In beide rijrichtingen is de Wijchenseweg een autoweg.