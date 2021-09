Eerst was er niets, en nu plots drie kermissen tegelijk: ‘Hier komt jeugd, dáár komen volwassenen bier drinken’

Door corona sneuvelden vorig jaar de meeste kermissen in deze streek. Nu de regels soepeler worden, keren ze een voor een terug op de agenda. Dit weekend was het bal in Milsbeek, Malden en Heumen. De vraag was: zouden die drie evenementen elkaar niet bijten? Volgens Henri Paashuis, exploitant van de draaimolen in Malden, valt dat mee: „Milsbeek is te ver weg. Heumen trekt een ander publiek. Hier komen kinderen en tieners, dáár komen volwassenen bier drinken in de feesttent.”



Peter Smulders, organisator van de kermis in Heumen, was aanvankelijk niet blij, toen hij hoorde dat de Maldense kermis twee weken verzet was en nu samen zou vallen met de Heumense variant. „Eerst schaft de gemeente de kermis af en als ik een alternatief organiseer, laten zij tegelijkertijd een kermis in Malden toe!”



Geen klagen

Maar Smulders had zaterdag uiteindelijk geen klagen: „Vanmiddag hadden we veel kinderen op het kermisplein en vanavond is de feestzaal goed gevuld. Heerlijk dat het weer mag zonder afstand te hoeven houden.” Aan de deur wordt strikt de QR-coronacode gecontroleerd. „Eindelijk krijg ik dat dorpsgevoel weer terug”, zegt Jordy Jaspers, „Daar was ik wel weer aan toe.”