Eerste Afghanen in Nijmegen lijken coronavrij, vandaag nieuwe bussen met evacués in Heumensoord

NIJMEGEN - De 64 Afghanen die nu in Heumensoord verblijven, zijn allemaal negatief getest op corona. Over vijf dagen krijgen ze nog een test. Bij opnieuw een negatieve uitslag vervalt hun quarantaine en mogen ze dus van het terrein af als ze dat willen. Ook contact met vrijwilligers wordt dan mogelijk.

De evacués zijn allemaal getest in het Marine Etablissement Amsterdam, de opvanglocatie waar ze aankwamen na hun vlucht uit Kaboel. Wie positief getest wordt, moet in isolatie verblijven op de COA-locatie in Laag Zuthem - maar dat was dus niet nodig.

Dinsdag vertrokken de Afghanen naar de bossen tussen Nijmegen en Heumen, waar Defensie binnen een week een opvanglocatie gebouwd heeft. Nijmegenaren stonden klaar om hen welkom te heten.

Slaapzalen inrichten

Ook deze woensdag zullen er weer evacués arriveren. Om hoeveel mensen het gaat en wanneer ze precies aankomen, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de opvanglocatie, zegt COA-woordvoerder Carmen Schothuis. ,,We willen dat alles geregeld is als ze aankomen. Zijn de slaapzalen ingericht? Is er genoeg eten en drinken? Is er voldoende personeel?’’

Tot het nieuwe jaar zullen er maximaal duizend Afghaanse evacués in Heumensoord verblijven. In eerste instantie komen er 450.

Ondertussen ook andere asielzoekers

Het vinden van personeel is een groot probleem voor het COA, zegt Schothuis: landelijk zijn er honderd vacatures. In noodopvanglocaties zoals die in Heumensoord werkt nu personeel uit reguliere opvang in het hele land, zoals azc's. ,,Maar elke dag komen er nog nieuwe asielzoekers binnen. Behalve Afghanen zijn dat ook Syriërs en Turken en Eritreërs.’’

In Nijmegen staan net als bij andere opvanglocaties vrijwilligers klaar om te helpen. Vanwege de quarantaine van de Afghanen kunnen zij het terrein nog niet op. Bovendien wordt eerst geïnventariseerd aan welke hulp behoefte is. De Nijmeegse organisatie Bindkracht 10 houdt het overzicht. ,,In deze eerste fase leunen we op professionals. Maar als we straks bijvoorbeeld weten dat er nu behoefte is aan spelen met kinderen, kunnen zij ons in contact brengen’’, zegt Schothuis.

Volledig scherm De vorige keer dat Heumensoord onderdak bood aan vluchtelingen, gingen de kinderen naar de Heumensoordschool. Staatssecretaris Sander Dekker kwam op werkbezoek. © Erik van 't Hullenaar

Wie gaat onderwijs geven?

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het organiseren van onderwijs voor de kinderen op Heumensoord. Hoe dat precies geregeld wordt is nog niet duidelijk, zegt Luciënne van den Brand. Zij is bestuurder van Conexus, een scholengroep met 31 scholen in de gemeenten Nijmegen en Heumen. Dat komt onder meer omdat nog onduidelijk is hoeveel kinderen er op Heumensoord zullen verblijven.

,,Conexus is benaderd om een rol te spelen in het onderwijs aan de Afghaanse kinderen. Wij gaan daar een bijdrage in leveren, maar zijn nog volop in overleg over de vorm’’, zegt Van den Brand.

,,De arbeidsmarkt is het grootste knelpunt: wie gaat het onderwijs geven? We weten nog niet over welke aantallen kinderen het gaat en of ze op Heumensoord of een andere plek les krijgen. Ik weet ook nog niet wanneer het onderwijs moet starten.”

Migrantenkinderen krijgen nu les op de Bloemberg, maar het is maar de vraag of de Afghaanse kinderen daar naartoe gaan. ,,Maar we gaan de kennis van de Bloemberg zeker benutten.”