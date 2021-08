Eerste Afghanen komen pas dinsdag aan in Heumensoord, bouw van opvang ligt op schema

Waarom de komst van de Afghanen vertraagd is, is niet duidelijk. Het bouwen van de opvanglocatie in de bossen tussen Nijmegen en Heumen verloopt vlot, zegt bouwmeester Derk de Vries van Defensie. Deze vrijdag wordt gewerkt aan de corridors, en de toiletten en de douches. Zaterdag komt het meubilair. Zondag zal het kamp klaar zijn. ,,We zijn o n track .’’

450-1000 bedden

Dat het kamp pas twee dagen na de deadline gebruikt wordt, maakt niet uit, zegt hij. ,,Is voor mij ook niet belangrijk. Het zou pas verschil maken als zondag veranderd werd in zaterdag, want dan had ik een uitdaging.’’



Heumensoord biedt in eerste instantie onderdak aan 450 Afghanen. Dat wordt later uitgebreid naar maximaal duizend. Ze kunnen blijven tot uiterlijk 1 januari.