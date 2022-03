Eerste impressies voor NEC’s nieuwe stadion: dit zijn de drie opties voor De Goffert 3.0

Schuiven in huizen om vluchtelin­gen uit Oekraïne op te vangen

GROESBEEK/WYLER - Bob Rutten van Flexteam Nederland in Groesbeek stelt tijdelijk woonruimtes beschikbaar in Wyler, Kranenburg, Kleef en Groesbeek om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In Wyler woont inmiddels een gezin met vier kinderen, in de Hauptstrasse.

6 maart