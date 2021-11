Eerste succesje sit-in Dominicus is binnen: ‘Komende donderdag gesprek’

updateNIJMEGEN - Zo’n honderd leerlingen van het Dominicus College en de Monnikskap houden sinds dinsdagochtend een sit-in in de aula van hun school aan de Energieweg in Nijmegen. Door niet naar de les te gaan maar spelletjes te spelen met elkaar, protesteren leerlingen tegen de voorgenomen sluiting van hun school. Het eerste succesje is inmiddels geboekt: het college van bestuur heeft toegezegd komende donderdag met de leerlingen in gesprek te gaan.

Leerlingen hebben dinsdagochtend in de school diverse protestborden opgehangen. ‘Jullie spelen met onze toekomst’ en ‘Straks geen toekomst, nu geen les’ staat er op de doeken en kartonnen borden te lezen.

Sofie Dam, leerlinglid van de medezeggenschapsraad, houdt een toespraak en geeft daarmee het startsein van de sit-in. ,,Pas gisterenavond hebben we besloten met deze actie stil te staan bij de dreigende sluiting van onze school. Het stilstaan doen we vandaag letterlijk. Omdat er met onze toekomst wordt gespeeld, ruilen wij vandaag de schoolboeken in voor spelletjes. We gaan niet naar de lessen, maar spelen vandaag spelletjes.”

Doel van de actie is dat er door het bestuur eindelijk ook wordt geluisterd naar de leerlingen. Volgens een van de ouders die eerder een petitie opstartte tegen de voorgenomen sluiting, zijn zowel leerlingen als leraren nauwelijks bij de gesprekken over de toekomst van de school betrokken. ,,Hoog tijd dat er naar hen wordt geluisterd.”

Volledig scherm Leerlingen van het Dominicus College in Nijmegen houden een sit-in. Ze voelen zich niet gehoord en willen sluiting van de school voorkomen. © eigen foto

Gesprek toegezegd

En dat is precies wat er inmiddels is gebeurd. ,,Na de start van de actie vanmorgen, is onze interimrector meneer Van Wijlen naar ons toegekomen”, vertelt een enthousiaste Dam rond 11.30 uur. ,,Hij vroeg ons naar het doel van de actie. Daarop heeft hij contact gezocht met het college van bestuur en die hebben inmiddels een gesprek toegezegd.”

Donderdagmiddag schuiven bestuursvoorzitter Han Elbers en bestuurslid Hans Schapenk aan bij een delegatie leerlingen. ,,Tijdens het gesprek willen we duidelijk maken waarom het zo belangrijk is dat onze school blijft bestaan”, vertelt Dam. ,,We zijn een kleine gezellige school en dat moet zo blijven.”

Hoewel de eis die vandaag op tafel lag is ingewilligd, wordt de sit-in niet beëindigd ,,Vandaag blijven we staken voor behoud van onze school. Vanaf morgen volgen we weer gewoon de lessen.”

Inhaaltoetsen

Terwijl in de aula zo’n honderd leerlingen zich dinsdagochtend vermaken met elkaar en het spelen van zelf meegebrachte spelletjes, is er een klein deel dat deze ochtend wel een klaslokaal heeft opgezocht. Er staat namelijk een aantal inhaaltoetsen op het programma.



De actie, die gisteravond is bedacht en bij de leerlingen en ouders onder de aandacht is gebracht, is er een zonder dwang. ,,Als je naar de les wil, of een belangrijke toets hebt, ben je natuurlijk vrij om daar wel naartoe te gaan”, stelt een leerling die de stakende groep toespreekt in haar speech. ,,Ik verwacht dat iedereen zelf de juiste keuze maakt.” Leraren kijken, veelal vanaf de balustrade op de eerste verdieping, toe. Geen van hen is geneigd de leerlingen naar de lokalen te dirigeren.

Dreigende sluiting

@voCampus, het overkoepelend bestuur van de school, zette eerder vanwege zorgen om dalende leerlingenaantallen in op een fusie met het Kandinsky College. Later werd besloten aan te sturen op sluiting. Het Mondial kan dan naar het leegkomende Dominicuspand verhuizen.



Eerder riep de medezeggenschapsraad al op drie alternatieve toekomstscenario's te onderzoeken waarin de school mogelijk zelfstandig kan voortbestaan. In de alternatieve toekomstscenario’s draait het onder meer om bezuinigen en meer leerlingen werven in Maas en Waal en Nijmegen-Noord. Ook moet worden nagedacht over samenwerking met het Citadel College in Lent of het Mondial College in Lindenholt.

Volledig scherm Ook docenten worden opgeroepen mee te doen aan de protestactie. © DG

Volledig scherm Als de school daadwerkelijk de deuren sluit, dan is het voornemen van het schoolbestuur dat het Mondial College het gebouw gaat gebruiken. © DG

Volledig scherm Om de actie luister bij te zetten, zijn er stickers gedrukt. Ook is er een website gemaakt waarop een petitie en een oproep aan de gemeente staan. © David van Haren

Volledig scherm Om kwart voor tien onderbreken leerlingen van het Dominicus College hun sit-in om op het schoolplein aandacht voor hun actie te vragen. © DG

