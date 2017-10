Eet- en muziekfestijn Hap & Stap plots afgelast na ruzie

Lunchzaak Sid&Liv stopt: 'Er zijn meer leuke dingen'

10:00 NIJMEGEN - Na zeven 'geweldige jaren' stoppen ze ermee. Het ondernemerstel Bob Tönnissen (46) en Mirjam (kortweg Mir) van Rijt (43) begon lunchzaak Sid&Liv in hartje Nijmegen en maakte er een succes van. ,,Het is heel leuk. Maar er zijn meer leuke dingen'', zeggen ze. Hoewel het schrijnt. ,,Best pittig. Het is emotioneel.''