Eet- en muziekfestijn Hap & Stap plots afgelast na ruzie

Teleurstelling

'Wat een succes had moeten worden de eerste dag van het nieuwe evenement op het Limospark, liep uit op een teleurstelling. Door een mogelijk minder geslaagde promotiecampagne waren er weinig bezoekers. Ook was er onenigheid tussen de organisatie met de deelnemende marskramers en muzikanten. Daarnaast hadden, volgens de organisatie, verschillende mensen uit de aangrenzende appartementen geklaagd over het harde geluid. Veel marskramers haakten ter plekke af en vertrokken.'



Op de grasvlakte in het Limos Park had het dit weekeinde juist een groot feest moeten worden. Er was een rij van bandst geboekt zoals De Rekening, Mystic Foxes, Razzoo, The Embrassibles, de Groove Invaders, Shabby Dog Story en GlitterPony. Ook zou er een groot openlucht restaurant ingericht worden met foodtrucks met eten uit alle windrichtingen. En de toegang was gratis.