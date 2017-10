Eet- en muziekfestijn in Nijmegen vroegtijdig gestopt na klappen

Basdreun

Omwonenden die op het festivalterrein uitkijken weten niet precies wat er gebeurt is, maar klagen wel over de harde basdreun die korte tijd over het veld klonk. ,,Maar om half acht was het ineens afgelopen’’, volgens een van hen. Het podium is dezelfde avond nog afgebroken, de marktkramen stonden er zaterdag enigszins verweesd bij. Een enkele bezoekers die naar de tweede dag wilde komen, keek wat verbaasd om zich heen. Druk was het niet, vrijdagavond al niet.



Op de grasvlakte in het Limos Park had het dit weekeinde juist een groot feest moeten worden. Er was een rij van bandst geboekt zoals De Rekening, Mystic Foxes, Razzoo, The Embrassibles, de Groove Invaders, Shabby Dog Story en GlitterPony. Ook zou er een groot openlucht restaurant ingericht worden met foodtrucks met eten uit alle windrichtingen. En de toegang was gratis. ,,De bands hebben gratis opgetreden’’, volgens marktmeester Catharina.