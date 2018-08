Eigenaar laat rottweiler die peuter in hoofd beet afmaken

NIJMEGEN - De rottweiler die een 3-jarig jongetje in Nijmegen-Noord ernstig verwondde, is dood. Dat zegt een woordvoerder van de politie. ,,De eigenaar heeft de hond laten euthanaseren. We hebben dat gecheckt. Het is vrij recent gebeurd.''

De peuter werd op een vrijdagmiddag in juni in de Nijmeegse wijk Oosterhout gegrepen door de rottweiler. Dat gebeurde in de Jonagoldstraat tijdens een wandelingetje met zijn moeder. De aangelijnde rottweiler en zijn bazin liepen in hun richting.

Ernstig gewond

Uit het niets, in een tel, zat de bek van de rottweiler om het hoofd van het jongetje, zo vertelde de moeder later. Ze probeerde het jongetje los te trekken, gillend, maar dat lukte niet. Uiteindelijk bracht een voorbijganger redding: die pakte de hondenriem en trok de rottweiler weg bij het jongetje en zijn moeder. De peuter moest met ernstige verwondingen aan zijn hoofd naar ziekenhuis.

De ouders wilden van meet af aan dat de hond werd afgemaakt, omdat het dier een gevaar zou zijn voor alle wijkbewoners. De hond werd die middag uitgelaten door een kennis van de hondentrainster, bij wie de hond enkele weken logeerde vanwege een gehoorzaamheidstraining.

Spoorloos

De politie is lange tijd op zoek geweest naar de rottweiler. Die leek spoorloos. Met het bericht dat de hond is ingeslapen, is het onderzoek voor de politie afgerond. ,,Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te beslissen hoe het verder met de zaak afloopt.''