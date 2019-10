Einde aan de OV-chaos rond station Nijmegen: de trein rijdt weer

Oude Canisius College verkocht, maar wat wordt de bestemming?

7:03 NIJMEGEN - Het is verkocht: het monumentale Canisius College aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen. Koper is Vevag Vastgoed, een landelijke vastgoedbeheerder uit Brabant die vooral actief is in Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Breda, Den Bosch en Tilburg.