Einde tbs in zicht voor dominee die met bijl partner vermoordde: ‘Pijnlijk dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest’

Dominee Piersma dood door hoofdlet­sel en bloedver­lies

20 maart ARNHEM – De voorlopige hechtenis van de 55-jarige dominee uit Ubbergen is met 90 dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. De dominee wordt verdacht van het doden van zijn 56-jarige levenspartner Dick Piersma, die eveneens dominee was.