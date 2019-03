Einde wedstrijd voor hardloper Stevensloop na botsing met motorrijder

Nillessen, eigenaar van hardloopschool Let’s Go, liep zondagmiddag de halve marathon. Rond het 12-kilometerpunt wilde een motorrijder van de organisatie, die een fotograaf achterop had zitten, hem inhalen. De weg was op dat stuk erg smal waardoor de motorrijder tegen Nillessen aankwam. De motor viel om en kwam terecht op de hardloper. Die kon de wedstrijd hierdoor niet afmaken.



Zoals het er nu uitziet, heeft Nillessen verschillende schaafwonden en een gekneusde enkel. Maandag gaat hij, zo zegt hij, wel naar het ziekenhuis om te laten controleren of het toch geen breuk is. Het is te hopen dat het meevalt, want hij is aan het trainen voor de Zestig van Texel, een ultraloop die eens in de twee jaar plaatsvindt.