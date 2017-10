Familie kan eindelijk naar graf van Engelse oom die vocht in oorlog

NIJMEGEN - Zwijgend staan ze voor het naamloze graf op de militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. 'A soldier of the 1939 - 1945 War' staat er op de sobere grafsteen. Maar dankzij de zoektocht van amateurhistoricus Philip Reinders is het voor Bob Jeavons en zijn zussen Carolyn en Rosemary duidelijk: hier ligt hun oom Wilfred Jeavons.

Samen met zijn tweelingbroer Stan en vader Dennis vocht de Engelsman in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers. 'Wilf' was de enige van de drie die niet terugkeerde.

Verdrinking

Eerder deze dag hebben ze Philip Reinders en zijn vrouw Lia ontmoet in hotel De Buunderkamp in Wolfheze. Aandachtig bladeren ze door het boekwerkje dat de man uit Elburg voor ze gemaakt heeft. Voorop staat de foto van hun oom. Uitvoerig vertelt Reinders over de dingen die hij te weten is gekomen.

Over de landing in Oosterbeek, waarom ze Arnhem nooit bereikten, over de vlucht naar de overkant van de Rijn die hun oom niet overleefde. Jeavons verdronk. Zijn lichaam spoelde aan bij Maurik, waar hij ook werd begraven. In 1954 werden Jeavons en vier anderen soldaten vanuit Maurik herbegraven op de Oorlogsbegraafplaats Jonkerbos in Nijmegen.

Vermist

,,Een paar maanden geleden wisten we niet beter dat hij werd vermist’’, zegt Bob Jeavons. ,,Het doet enorm veel pijn, maar tegelijkertijd heelt het de wond.’’

,,Een paar maanden geleden wisten we niet beter dat hij werd vermist'', zegt Bob Jeavons.

Tegenover hem knikken zijn twee zussen. ,,Dat is waar'', zeggen Carolyn en Rosemary zachtjes. Ze kennen de verhalen van hun grootmoeder die de vermissing van haar zoon niet kon accepteren. Carolyn: ,,Ze was er zeker van dat hij zou terugkeren." Rosemary: ,,'Loopt hij weer over dit pad', zei ze dan."



Hun familie is hecht. Allemaal zijn ze al een keer in Nederland geweest. Op zoek naar het verhaal van hun vermiste oom. Bob: ,,Mijn grootouders waren hier, mijn ouders, wij, een kleinzoon. Wilfred heet hij.”

Zoektocht

Toen hun zoektocht zich verspreidde over het internet kwamen ze in contact met Philip Reinders. ,,Ik doe al 38 jaar onderzoek naar de Slag om Arnhem. De laatste drie jaar probeer ik ook vermiste soldaten op te sporen. Als dat dan lukt zoals vandaag. Dat je de familie mag ontmoeten. Echt, dat is het mooiste dat er is.”

Reinders rijdt deze middag naar de landingsplaats in Oosterbeek, bezoekt met zijn gasten de begraafplaats in Maurik en staat aan het eind van de dag met ze stil bij de laatste rustplaats van Wilfred Jeavons in Nijmegen.

,,In deze vijf graven liggen de Engelse soldaten uit Maurik", zegt Reinders, terwijl hij wijst naar een rijtje zerken. ,,Uit alle informatie die ik heb - wat stond er bijvoorbeeld op de mouw, welke emblemen zaten er verder op het uniform - moet het een van deze twee zijn."



,,In deze vijf graven liggen de Engelse soldaten uit Maurik”, zegt Reinders, terwijl hij wijst naar een rijtje zerken. ,,Uit alle informatie die ik heb - wat stond er bijvoorbeeld op de mouw, welke emblemen zaten er verder op het uniform - moet het een van deze twee zijn.”

Brok in de keel

Bob Jeavons pakt zijn mobieltje en opent een bestand. ,,Dit heb ik vanmorgen geschreven op het vliegveld. Het gaat over Wilfred”, klinkt hij zacht.

Drie, vier keer schuift zijn duim over het schermpje om de volgende alinea naar boven te halen. Zijn zussen leggen bloemen bij twee graven. De minuut stilte op de verder verlaten begraafplaats zorgt voor een brok in de keel.