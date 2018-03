Eindexamen doen zonder vaste lessen en zonder huiswerk

Devils komt tekort in eerste duel halve finale

0:27 DEN HAAG - De finale om de titel in de BeNe-League is ver weg voor Ahoud Devils. De Nijmeegse ijshockeyformatie is er vrijdag niet in geslaagd om nog een keer te stunten in de play-offs. De ploeg verloor de eerste wedstrijd in de best-of-three tegen HYS Den Haag: 6-1.