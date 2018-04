Eindexamenstunt: Winter Wonderland bij 27 graden in Nijmegen

NIJMEGEN - Sneeuwpoppen, winterkoningen en pinguïns in de stralende zon. Het thema van de stuntdag op het Stedelijk Gym is vandaag Winter Wonderland. Met sneeuwkanonnen wordt de illusie gewekt dat de derde ijstijd is aangebroken.

Op veel middelbare bare scholen vieren de examenleerlingen vandaag hun laatste schooldag. Op het gym heet dit speciale moment Roosjesdag. Ironisch genoeg is het tijdens de stunt aan het eind van de ochtend al boven de 20 graden. Maar drie ijscokarren zorgen vervolgens voor verkoelende snacks.

Het gymnasium houdt deze traditie al jaren in stand. ,,Veel scholen doen het niet meer, maar bij ons verloopt het elk jaar nog soepel. Onze leerlingen gedragen zich goed, dus waarom zouden we het afschaffen?’’, aldus Frans Poelwijk, afdelingsleider van klas 6.

Daar kunnen de leerlingen zich alleen maar bij aansluiten. Gerwen Wintjes (18): ,,Het is een mooie afsluiting van je schoolperiode. Mijn broer en zus zaten hier ook, dus ik ben in eerdere jaren goed te grazen genomen. Maar we houden het wel altijd netjes.’’

Canisius College

Op het Canisius College doen ze ook nog steeds aan de eindexamenstunt. De leerlingen hebben gekozen voor het thema Amerika. Scholieren lopen rond als cheerleader, hippie of Captain America en gooien met wc-rollen en met kleurpoeder.

Leonard Houben, leraar aardrijkskunde, heeft zelf een groene explosie in zijn nek zitten. ,,Dit is schitterend. Het is een complete chaos buiten, maar zolang we het binnen netjes houden is het gewoon genieten. Er blijven ook heel veel jongere leerlingen om mee te doen. Het is leuk voor de hele school.’’

,,Dit vergt maanden voorbereiding. Als het dan eindelijk zover, denken we even nergens anders meer aan”, zegt Merel van der Linden (16) vrolijk, terwijl een doorweekte klasgenoot een rode hand in haar gezicht duwt. ,,We doen vandaag allemaal dingen die we normaal gesproken niet mogen.’’

De eindexamenleerlingen van onder meer het Kandinsky, het Montessori, de SSGN en het Mondial krijgen volgende week donderdag de kans om hun school voor de laatste keer op de kop te zetten.