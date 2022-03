Elektrische deelfietsen moeten Nijmegenaar uit de auto krijgen, de vraag is: werken die e-bikes nu wel?

video Bus vol vluchtelin­gen komt aan in Nijmegen: ‘Trauma in de ogen van die mensen is hartver­scheu­rend’

NIJMEGEN - Het is niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn: een touringcar vol met Oekraïense vluchtelingen is dinsdagmiddag aangekomen in Nijmegen. Ze zijn opgehaald in Krakau in Polen, niet ver van de Oekraïense grens. Voor ieder gebroken gezin dat gevlucht is voor de oorlog in eigen land is een tijdelijk gastgezin in de omgeving van Nijmegen geregeld.

22 maart