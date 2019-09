Elena is voorzitter veganistische studentenvereniging: ‘Dieren zijn geen productiemachines’

,,Integendeel. Mijn moeder komt uit Zuid-Amerika, mijn vader uit Duitsland; vooral in dat laatste land bestaat nog echt een vleescultuur. Al op mijn elfde wilde ik geen vlees meer te eten. Ik kom me nog heel goed herinneren hoe ik ooit een bord met spaghetti voor mijn neus had staan, met daarin stukjes vlees. Het idee dat een dier verschroeid en gemalen is om zo als voedsel op mijn bord te belanden, vond ik absurd.



,,Van mijn moeder moest ik jarenlang wél nog vis eten. Dat vond ze gezond. Op mijn vijftiende ben ik volledig vegetarisch geworden, sindsdien heb ik nooit meer vlees gegeten. Als eerste binnen mijn gezin en vriendenkring. Twee jaar geleden, toen ik al in Nijmegen studeerde, besloot ik over te stappen op het veganisme.”