Emporium 2018: Housen in Hollywood

De voorgaande twaalf edities van Gelderlands grootste eendaagse dancefeest kende meestal thema's met geografische verwijzing, zoals The American Dream, Colours of India en Land of the Rising Sun.



Vorig jaar werd daar van afgeweken met Fairytales en dit andersoortige thema is de organiserende Matrixx Events goed bevallen. ,,We willen met Emporium vooral een beleving uitstralen. Een dagje in compleet andere sfeer", zegt marketing-manager Wouter Renckens. ,,Dan is Hollywood een perfect thema om zo'n festival met heel veel facetten op uit te leven. Negen podia, negen subthema's, gebaseerd op negen filmsets. Een dancefeest helemaal ondergedompeld in de filmwereld, maar dan bij de Wijchense Berendonck."