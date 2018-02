'En dan opeens: boem', geslagen met een klauwhamer in je eigen huis

Wat is er in vredesnaam aan de hand in Nijmegen? Sinds medio december is de stad in de ban van gewapende overvallen en straatroven. Mensen die 's avonds staan te pinnen worden met grof geweld beroofd (vanavond te zien in Opsporing Verzocht ), drie Chinese restaurants, vijf pizzakoeriers, studenten, een tankstation, een cafetaria. De teller staat op achttien incidenten. De politie vermoedt dat er sprake is van meerdere dadergroepen. Dancefeesten ,,Ze riepen dat ze op zoek waren naar waardevolle spullen, en geld’’, zegt Wienke. ,,Ik ben toevallig ook de penningmeester van Waalhalla, dat behalve een skatepark ook een jongerencentrum is en dancefeesten organiseert. Misschien dat ze daarom dachten dat er bij mij wat te halen is. Ten onrechte.’’

Niet al te snugger

,,Ik riep nog: mijn vrouw is zwanger, laat haar los! Ze hielden haar in de houdgreep en sleepten mij over de vloer na die klappen met de hamer. Het is zo bizar. Later, toen ik in het ziekenhuis weer een beetje bij zinnen was gekomen, dacht ik: wat is me overkomen? Het ene moment is er niks aan de hand, en dan opeens: boem. In je eigen huis. Om tien over half negen 's avonds.’’