Enzo (16) uit Nijmegen wordt een héél grote gewichtheffer

Absoluut

De grote vriendelijke reus is brutaal en vol overtuiging als hij het heeft over zijn doelstellingen. Het Nederlands seniorenrecord wil hij begin volgend jaar al aan diggelen tillen. Haalt hij de Spelen van Tokio (2020) niet, dan is hij teleurgesteld. Zijn potentie blijkt ook uit de woorden van zijn coach Verkroost. Meestal nemen trainers van jonge talenten hun pareltjes in bescherming, maar ook de 'godfather van het Nijmeegse gewichtheffen' kent weinig twijfel. Op de vraag of zijn pupil olympische potentie heeft, reageert Verkroost met een veelzeggende lach en een welgemeend 'absoluut'.



Mocht hij namens Nederland deelnemen aan de Olympische Spelen, dan zou Enzo de eerste Nederlandse gewichtheffer zijn sinds Piet van der Kruk in 1968 (Mexico). Ghana leverde tijdens Rio 2016 nog deelnemer Christian Amoah. Kuworge doet alles om zijn olympische dromen te verwezenlijken. Door Verkroost wordt hij geprezen om zijn talent, maar vooral om zijn mentaliteit.



Knap

Bijna iedere dag traint hij, twee tot 2,5 uur. Het leverde hem afgelopen weekend dus zilver op tijdens het EK in het Kosovaarse Pristina. Opvallend, want met zijn 16 jaar is Kuworge eerstejaars in de leeftijdsklasse tot 18 jaar. ,,In een veld met toppers uit Polen, Bulgarije, Rusland en Estland tweede worden is best knap, vind ik. Ik was een van de jongste deelnemers en heb ook mezelf verrast dat ik hier nu al toe in staat was.’’