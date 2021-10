Er arriveren weer bussen met Afghanen in Heumensoord, dat nu snel vol zal zitten

Wat doet toch steeds die kraan in de Kraan­straat?

7:21 NIJMEGEN - Nog even en dan kunnen de bewoners van het appartementencomplex in de Kraanstraat in Nijmegen eindelijk ongestoord verder wonen. De steigers waarmee hun gebouw de afgelopen maanden was ingepakt, zijn deze week alvast weggehaald. Ook de kraan in de straat verdwijnt, maar keert nog een keer terug.