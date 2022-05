Er is weer een circus in de stad, compleet met kamelen en lama’s

Circusdirecteur en clown David Bossle praat zondagochtend enthousiast over het Nederlandse publiek. Anders dan in hun thuisland Duitsland komen er veel kinderen naar het circus, zegt hij. ,,En ze zijn minder verveeld, kijken niet de hele tijd naar schermpjes.”



David is de zesde generatie van de beroemde Duitse circusfamilie Bossle. Hij bestiert het circus met zijn vrouw Tunita en ook drie van zijn vier kinderen werken mee in het kleinschalige circus. ,,Mijn oudste zoon heeft zijn eigen circus”, zegt David. ,,Ons hele gezelschap bestaat uit veertien volwassenen en drie kleine kinderen.”



Tegenwoordig toert het circus een groot deel van het jaar door Nederland en de familie is voor het eerst in Nijmegen. Het is voor het eerst sinds kerst 2019 dat er weer een circus in de stad is.