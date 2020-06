Er wordt weer gevlogen vanaf Airport Weeze, maar wel met maatregelen

Voorbehoud

Airport Weeze (NRN) is een van de internationale luchthavens in Nordrhein Westfalen met 1,2 miljoen passagiers in 2019. De luchthaven net over de grens bij Nijmegen, die in 2003 met lijnvluchten is begonnen, is één van de jongste luchthavens in Europa en tegelijkertijd één van de eerste particuliere luchthavens in Duitsland. De luchthaven is eigendom van Herman Buurman uit Ubbergen.