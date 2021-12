Erfgoedvereniging Heemschut-Gelderland vraagt Berg en Dal om bescherming vlamoven Reomie

Oproep om woningbouw rond oude legerdump Ooij te beperken: ‘Niet meer dan 100 huizen op Reomie-ter­rein’

OOIJ - Op het Reomie-terrein in Ooij moeten geen 220, maar hooguit 100 huizen komen. In en rond Ooij is voldoende ruimte om meer huizen te bouwen, maar op het Reomie-terrein moet ook het verleden van steenfabriek Ooij zichtbaar blijven. Op deze plek stond al in 1872 een veldoven.

28 november